Hurtigruteskipet tilbake på Sunnmøre

Hurtigruteskipet MS «Richard With» er tilbake ved Myklebust verft på Sunnmøre.

Hurtigruten skrev fredag ettermiddag at det skulle til et verft for å utbedre de mindre skadene det fikk etter at det gikk på grunn.

Det var fredag morgen at skipet grunnstøtte i Ytre Steinsundet i Solund, ved innløpet til Sognefjorden.