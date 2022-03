Hurtigruta måtte snu

Hurtigruta «Polarlys» valde å ikkje gå inn til Kristiansund på grunn av den sterke vinden, skriv Tidens Krav. Hamnevakt Bergsvein Skomsøy seier til avisa at vindretninga er spesielt ugunstig, og for sterk til at skipet kunne legge til. «Polarlys» held fram sørover og skal no over Hustadvika.