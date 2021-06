– Alt er i orden og feilen er retta. De er i drift igjen, bekrefter pressevakt i Hurtigruten, Anders Eidissen, til NRK.

Det var i 18:30-tiden fredag kveld at skipet måtte kaste anker utenfor Emblemsanden i Ålesund.

Skipet skulle egentlig være ved havn i Ålesund i 19-tiden, men blir cirka to timer forsinket.

– Vi kansellerer ingen havner per nå, men det vil kapteinen se på. Vi prøver å ta igjen ruta nordover, men det klarer vi som regel. Er det noen passasjer som blir berørt av dette, vil vi ta oss av de og sørge for at de kommer frem dit de skal til rett tid, sier Eidissen.

Foto: BJØRN ENDRE HELGESEN

Ingen dramatikk

– Vi undersøker en teknisk feil vi har i den ene motoren, sa Eidissen til NRK da skipet fortsatt lå stille.

Sunnmørsposten omtalte saken først.

Eidissen forteller at passasjerene om bord ble godt ivaretatt, og understreker at dette ikke var dramatisk.

– Blir det store forsinkelser så varsler vi gjestene og eventuelt finner alternativ transport til dem, men ingenting tyder på at det er nødvendig.

Skipet er at de lå stille fram til 20-tiden for å fikse den tekniske feilen.

Klokken 20:04 sier øyenvitne Bjørn Endre Helgesen til NRK at skipet har begynt å bevege seg mot Ålesund.

«MS Nordkapp» hadde tekniske problemer Du trenger javascript for å se video.

Så skipet svinge fram og tilbake

Helgesen sier han ble oppmerksom på skipet da det plutselig snudde på vei fra Geiranger til Ålesund.

– Den begynte plutselig å snu og svinge fram og tilbake før den drev sakte, men sikkert mot land utenfor Emblemsanden. Da så jeg at de slapp ut ankeret.