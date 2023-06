– Det er fire skadde. Dei er frakta frå staden med helikopter, fortel innsatsleiar i politiet, Lars Olav Lunde.

To personar er frakta til St. Olavs hospital i Trondheim. Dei to andre er frakta til Molde sjukehus.

– Alle er utanfor livstruande skade, seier han.

Politiet har tidlegare opplyst at ein person skal ha vore bevisstlaus, og fått hovudskadar.

Hurtigbåten Tyrhaug skal vere involvert i ulykka. Den andre skal vere arbeidsbåten «Frøy Loke».

– Det er ukjent kven som er skuld i kollisjonen. Den eine båten har skader i skroget, seier Molnes.

Videoen viser dei to båtane etter kollisjonen. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser dei to båtane etter kollisjonen.

– Ikkje teikn til vassinntrenging

Hurtigbåten var på veg til Trondheim frå Kristiansund. Den er innstilt som følge av ulykka. Det var 31 passasjerar og eit mannskap på fem om bord i hurtigbåten. I arbeidsbåten var det fire personar.

Ifølgje Lunde skal alle dei uskadde ha kome i land, og vert frakta til pårørandesenteret i Aure.

– Samtlege er gjort greie for, og frakta til land, seier han.

I ei pressemelding bekreftar Torghatten Midt at hurtigbåten M/S Tyrhaug har hatt ein samanstøyt med eit anna fartøy.

– Det er ikkje teikn til vassinntrenging og vi jobbar no med å få oversikt over situasjonen og vareta passasjerane og mannskap på best mogleg måte, skriv dei.

Fleire båtar kom til staden etter ulykka. Foto: Gro Beate Linvåg Aas

Blir frakta i land

Hovudredningssentralen koordinerer hendinga.

– Vi har fleire ressursar på veg, og nokon er på staden allereie. Alle naudetatar er på plass. I tillegg er det sendt luftambulanse frå Ålesund, redningshelikopter frå Ørland, og fleire sivile båtar der, seier Per Hognaland i HRS.

Dei uskadde blir evakuert til Sandvika ferjekai, fortel han.

– Dei blir tatt over i nærliggande fartøy. Båtane som kolliderte heng framleis fast i kvarandre. Vi har ikkje skilt dei frå kvarandre, seier Hognaland.

Politiet opprettar eit mottaksapparat på Sandvika.

– Dei som kjem i land blir undersøkt av helsepersonell på staden. I tillegg jobbar vi med å organisere vidare transport. Dette er kommunen involvert i, seier Molnes i politiet.

Dei som er evakuerte blir teken i mot på Sandvika ferjekai. Foto: Magne Gjernes

Hanne-Berit Brekken, ordførar i Aure, seier dei hjelper til med det dei kan.

– Vi stiller opp med mat og gir dei involverte eit tilbod om å prate med helsepersonell. Det er viktig i ein slik situasjon. Ein kan behov for å prate med nokon sjølv om ein ikkje har blitt fysisk skadd. Vi hjelper også til med å få frakta passasjerane dit dei skal, seier ho.

Folk frå reiarlaget Torghatten Midt er også på veg til Aure kommune.

Følger med på om det blir oljesøl

Også brannvesenet er på staden der ulykka skjedde.

– Dei har ein liten båt som ligg ute og observerer, i tilfelle det er oljesøl, seier Anja Lereng i 110-sentralen.

Ulykka skjedde nokre hundre meter frå land.

Det var VG som først melde om saka.