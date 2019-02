Hurtigbåten droppar Edøy

Det er kraftig vind på kysten. Det fører til at hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim droppar Edøy klokka 12.40 og klokka 15.00. Reiarlaget FosenNamsos opplyser at dei arbeider for å få til alternativ transport og at det skal kome ny informasjon om dette.