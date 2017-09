Hunden var lam, men trente seg opp igjen og vant NM

I helga var Geir Tommy Keiseraas og hunden Hugo Boss på Dovre og deltok i NM for stående fuglehunder på Dovre sammen med 200 andre.

Etter tre dagers intens konkurranse tok de med seg både kongepokal og NM-gull hjem til Vikebukt.

Etterligner jakt

NM for stående fuglehund er en konkurransen som skal etterligne mest mulig praktisk jakt.

– Vi går ut i terrenget og slipper dem ut i fjellet for å prøve å finne rype. Når de finner rype skal de ta stand og peke på rypa med nesen først og vise at her ligger rype, forklarer Keiseraas.

Der skal den stå til fører og dommere og skyttere kommer på plass. Så skal hunden ta opp rypa slik at den flyr, og skytterne skal prøve å felle den.

– Mye følelser

Fuglehunden Hugo Boss har vunnet konkurransen en gang før, på Andøya i 2012.

Men vinteren etter hadde hunden en ulykke i fjellet.

– Han raste ned en skrent og ble lam i bakparten. Lam var han i flere uker, forteller Keiseraas.

Etter ulykken ble hunden sendt til Lillehammer der et vennepar av Keiseraas tok seg av hunden.

– De hadde gode fasiliteter med vanntredemølle der hunden ble opptrent i løpet av et år og ble bedre og bedre, forteller han.

Men hunden ble ifølge eieren aldri helt slik han var.

– Det er klart at som niåring, med den skaden han har hatt og forkalkninger i ryggen, å klare å vinne det mest prestisjefulle løpet en fuglehund kan gjøre, det er veldig stort. Det var mye følelser som kom ut der og da, forteller Keiseraas.

I premie ble det pokaler og heder og ære. Mens hunden satt nok mest pris på fôrpremien og varmedekkenet.

– Jeg tror ikke hunden skjønte så mye av premieutdelingen, ler den stolte eieren.