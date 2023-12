Hund blei påkøyrd under prøveoppskyting

I samband med ei prøveoppskyting på Nordlandet i Kristiansund, skal ein hund ha blitt så skremd at den løp frå eigaren og blei påkøyrd av ein bil. Det skriv avisa Tidens Krav, som har snakka med politiet. Ifølge dei er hunden tatt med til veterinær for undersøking. Avisa skriv også at politi og brannvesen har godkjend denne prøveoppskytinga, men at dei generelt oppfordrar folk om å vente med oppskyting til kl. 18 på nyttårsaften, noko som er straffbart.