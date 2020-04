Høyre vil kjempe for tredjemandatet

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim fra Høyre mener det er beklagelig at Møre og Romsdal mister en stortingsplass. Siden 2005 har Møre og Romsdal hatt ni stortingsmandater. Nå blir det redusert til åtte mandater. Det er resultatet av en ny beregning som Kommunaldepartementet har gjort på grunnlag av folkestallsutvikling og areal. Soleim som kapret tredjemandatet for Høyre i 2017, mener det må jobbes for å snu befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal. Han sier det blir tøffere å komme inn på Stortinget i 2021, men tror det er fullt mulig for Høyre å beholde tre representanter.