Høyre faller kraftig

Høyre faller kraftig på en ny meningsmåling etter noen turbulente uker for statsminister Erna Solberg (H). Målingen er utført av Norstat for Vårt Land, og viser at Høyre faller med 3,8 prosentpoeng fra forrige måned og får en oppslutning på 23,8 prosent. Målingen er tatt opp etter bråket rundt Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) koronautspill. Noen av respondentene har også svart etter at det ble kjent at statsminister Erna Solberg (H) hadde samlet familien til 60-årsfeiring i strid med koronareglene.