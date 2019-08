Høyrde ikkje på politiet

Ein mann i slutten av tenåra blei bortvist frå Ålesund sentrum etter å ha krangla med vakter på ein utestad. Politiet traff på same mann i sentrum nokre timar seinare, og då blei han transportert vekk. Han blir meldt for ikkje å ha gjort som politiet sa. I Ålesund er dessutan to menn i 20-åra mistenkte for køyring i rusa tilstand, den eine i sentrum den andre i Breivika.