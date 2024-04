Høyesterett har opphevet lagmannsrettens kjennelse

Høyesterett har opphevet en kjennelse fra lagmannsretten på grunn av det de mener er feil lovforståelse. Saken gjelder selskapene Setran Settefisk AS og Villa Smolt AS sine driftsforsikringer i If Skadeforsikring.

– De to selskapene, som driver med produksjon av settefisk og yngel til oppdrett av laks og ørret (smolt), var opprinnelig eid av russiske interesser. I 2022 ble aksjene overdratt til et norsk selskap. If anså det reelle eierskapet for uavklart og la til grunn at kundetiltak etter hvitvaskingsloven ikke gjennomføres, skriver Høyesterett.

If varslet at forsikringene ikke ville bli videreført fordi det forelå avviklingsplikt etter hvitvaskingsloven, står det i avgjørelsen til Høyesterett.

Selskapene krevde midlertidig forføyning med påstand om at forsikringene ikke kunne bringes til opphør, og de fikk medhold av lagmannsretten. Høyesterett har nå opphevet kjennelsen på grunn av det de mener er feil lovforståelse.

Høyesterett legger til grunn at det er feil lovtolkning når lagmannsretten bygger på en mer overordnet vurdering av risikoen for hvitvasking, og ikke på de konkrete pliktene som følger av hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd.

Etter Høyesteretts syn er det også feil når lagmannsretten synes å legge til grunn at reelle rettighetshavere ikke må identifiseres. Et mindretall på én dommer mener at lagmannsrettens lovforståelse er riktig, står det i avgjørelsen til Høyesterett.

De to selskapene må til sammen betale 318.000 kroner i sakskostnader til If.