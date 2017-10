Høyesterett avviser anken

Høyesterett avviser anken i fiskehelerisaken på Sunnmøre. Tre menn ble i lagmannsretten dømt for grovt tyveri og heleri av fisk fra Scanprod på Valderøya i Giske i perioden 2011 til 2015. Alle tre anket saken, men kun to av dem anket over skyldspørsmålet. De to ankene over skyldspørsmålet er nå avvist av Høyesterett.