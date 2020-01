Høyest antall skredofre på ni år

13 personer omkom i snøskred i fjor. Det er det høyeste antallet på ni år, viser oppdaterte tall fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) som har ført statistikk fra skred siden 1972. Én av de omkomne døde i Sykkylven i Møre og Romsdal forrige vinter. Antallet er mer enn fire ganger høyere enn i 2018 og langt over snittet på 5,4 dødsfall per år siden registreringene startet for 47 år siden. Antallet var for øvrig like høyt i sesongen 2010/2011, men to av dødsfallene den gangen skjedde i forbindelse med at et hus ble tatt av skred. Ikke siden 1986, da 22 personer, inkludert 16 soldater som mistet livet i den tragiske rasulykken i Vassdalen, har flere personer mistet livet i snøskred på tur eller bilvei i Norge enn i fjor. (NTB)