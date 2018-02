Høyere strømpriser

De gjennomsnittlige strømprisene for norske husholdninger økte med 8,9 prosent i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Snittprisen utenom avgifter og nettleie lå i 2017 på 34,4 øre/KWh. Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 96,5 øre per kilowattime. Det er 5,1 prosent høyere enn i 2016.