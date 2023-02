Høy nordlysaktivitet i kveld

Kom deg ut i kveld, for det kommer nordlys til Sør-Norge, skriver meteorologene på Twitter. KP-indeksen er på 7 og det betyr at nordlys kan sees så langt sør som Amsterdam. På Yr kan du trykke "i nærheten" for å se nordlysvarselet for ditt område. Der kan du også se om det blir overskyet eller ei.