Hove blir ordfører i Fjord kommune

Eva Hove fra Arbeiderpartiet blir ordfører i den nye kommunen Fjord. Viktor Valldal fra Høyre blir varaordfører. Fjord kommune er et resultat av en sammenslåing mellom Stordal og Norddal. I intensjonsavtalen ble det enighet om at kommunehuset skulle ligge i Valldal og helseadministrasjonen i Stordal. Men de to partiene er enige om at kommunehuset skal ligge i Stordal mens helseadministrasjonen skal være i Stordal.