Hovdevik til Ranheim

Fotballkeeperen Alexander Hovdevik fra Åheim har signert en avtale med førstedivisjonsklubben Ranheim. Hovdevik fikk ikke forlenget avtalen sin med Kristiansund, etter at den gikk ut ved nyttår. Signeringen av Hovdevik kan tyde på at Ranheim-keeper Even Barlie nærmer seg Molde.