Hotellet slipper ingen inn dørene

– Vi har fått beskjed om å holde oss unna vinduer og forholde oss i ro, sier Kjetil Hauge på telefon fra Stockholm. Han og samboeren er på helgetur til Stockholm og var i Drottningsgatan 20 minutter før en lastebil kjørte inn i en butikk. Tre personer er døde og mange er skadd.

Hauge og samboeren så ikke hendelsen men bor på hotell 200–250 meter i luftlinje fra angrepet.

Kjetil Hauge utenfor hotellet der de bor i Stockholm sentrum. Foto: Privat

– Vi gikk i samme gate 15–20 minutter før det skjedde, men lenger nede i gata, forteller han.

Da de kom inn på hotellet og skrudde på tv-en fikk de opp nyhetsvarsel fra BBC om at det hadde vært et angrep i Drottningsgata.

– Uvirkelig

Også tidligere fredag var paret i samme område. Da satt de på en kaffebar og kikket bort på Åhlens hvor angrepet skjedde.

– Det som var så rart er at da vi satt der så nevnte jeg for Anita at det var en terrorhendelse her i 2010. Det er uvirkelig at vi pratet om det. Dette er utrolig tragisk, sier Hauge.

Føler seg trygge

Etter å ha oppdatert seg på nyhetene og kommunisert med dem hjemme at de var i sikkerhet, gikk de ned i hotellresepsjonen der de ansatte førte dem til et beredskapsrom. Der fikk de beskjed om å holde seg unna vinduer og forholde seg rolige.

– De sa da at situasjonen var uavklart og at dersom vi forlot hotellet ville vi ikke slippe inn igjen. Heller ikke nye gjester ville slippe inn.

Stemningen blant de andre gjestene og de ansatte var rolig og behersket.

Hauge sier at de nå har gått tilbake til hotellrommet sitt og at de vil oppholde seg der til de vet mer om angrepet.

Over hotellet patruljerer det stadig helikopter. Foto: Privat

– Det vi ser herfra er mye bevæpnet politi og militære eller innsatsstyrker rundt og utenfor hotellet.

Etter planen skal de være i Stockholm frem til mandag. De vet ikke om de vil reise hjem tidligere eller om de vil forbli i byen.

– Vi avventer litt informasjon fra myndighetene. Vi blir anmodet om at folk skal reise vekk fra sentrum, men vi bor jo på hotell. Vi føler det er trygt her vi er nå. Vi blir veldig godt tatt vare på av hotellbetjeningen, sier han.