Hotell blir akuttmottak i Ålesund

First hotell Atlantica i Ålesund sentrum kan bli akuttmottak for ukrainske flyktninger, skriver Sunnmørsposten. Kommunen har sagt ja og de venter på godkjenning fra UDI. Hotellet har 73 rom med 143 senger. Fra før er det fire andre akuttmottak her i fylket.