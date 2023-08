Hoseths Klaksvik sjokkerte Molde - Molde tapte 2-1

I møte med flere gamle kjente på Færøyene sørget Magnus Wolff Eikrem for Molde-ledelse tidlig i andre omgang i den første kampen i 3. runde av mesterligakvalifiseringen. Men så snudde Klaksviks Arni Frederiksberg kampen med to mål og trener Magne Hoseths kunne se laget sitt valse over hans gamle klubb. Returoppgjøret spilles i Molde neste uke, og der må Molde hevde seg om det skal bli avansement. Vinneren av dobbeltoppgjøret møter enten Olimpija Ljubljana eller Galatasaray i playoffen.