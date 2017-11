Høne gjenforent med eieren etter å ha blåst bort

De siste dagene har flere på Aspøya i Ålesund lagt merke til en høne som gått langs veien og i hagene til folk. Tore Hessen og familien bor i en tomannsbolig og har fem høner i hagen.

– Vi fikk de i sommer etter å ha lest mye på nettet om høner og sett TV-program om redd høna, sier Hessen.

Men for noen dager siden forsvant plutselig høna. Den satt på et gjerde i hagen, men vinden tok den, så den blåste ned og havnet i hagen til naboen. Høna kom seg ikke opp igjen på gjerdet og stakk dermed av.

–Da vi kom ned til hagen til naboen, var den allerede stukket av. Flere naboer har kontaktet oss og sagt ifra at: «Nå er den i hagen vår», men den stikker så fort av og da er det umulig å finne den.

Katter jaget høna

Høna ble funnet ned ved sjøkanten søndag formiddag. Foto: Roger Jostein Landsverk

En av dem som har sett høna er Roger Jostein Landsverk og dattera Melissa.

– Vi trodde at naboen hadde fått seg et nytt kjæledyr for tre dager siden. Hun gikk og sprada på plenen til naboen, samtidig som det var en katt som fulgte med. I dag tidlig så vi høna igjen ved bilen vår og like etterpå sprang noen katter etter den, sier Landsverk.

Han ringte politiet, som også har fått henvendelser fra andre.

Med bistand fra politiet, og en håv som eier Tore Hessen har, ble høna fanget opp i nærheten av Steinvågsbrua i Ålesund, nede ved sjøkanten.

– Det var veldig flott å få henne tilbake, sier Tore Hessen.

Landsverk som tok bilder av møtet mellom datteren og høna syns det ble en komisk start på søndagen.

– Det er ikke så ofte det er høner løs i Steinvågen.