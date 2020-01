Hollywood-film i Romsdalen?

Linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway har fått 50 millioner kroner i rammetilskudd for å filme Paramount-produksjon i Norge, melder TV2. Selskapet hans kartlegger nå overnattingskapasiteten i Romsdalen i perioden fra midten av april og til ut i mai måned, men Borch har ingen kommentarer til den kommende filminnspillingen. Senest torsdag var det forberedelser til filmopptak under Trollveggen med et innleid veterantog og helikopterflyving.