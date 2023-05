Holdt kvinne fanget i flere timer

Tre menn i 20 og 40-årene fra Nordmøre er tiltalt for frihetsberøvelse, trusler, ran og vold. Ifølge tiltalen skal de tre ha stripset hendene til en kvinne bak ryggen hennes og tatt kvelertak på henne. De skal så ha skutt henne i hodet og høyre fot med en softgun, samtidig som de holdt en kniv mot strupen hennes og kom med drapstrusler. Ifølge tiltalen gjorde de dette for å få tak i to bankkort, kontanter og om lag 10 gram heroin som tilhørte kvinnen.

Ifølge tiltalen var kvinnen faststripset til en stol i over syv timer, der hun ble utsatt for vold og trusler. På denne måten ble hun hindret i å forlate leiligheten der dette skjedde.

De er også tiltalt for å ha truet kvinnen til å utføre handlinger som tilsvarer seksuell omgang med seg selv.

Saken skal opp i tingretten i slutten av mai og det er satt av tre dager til saken.