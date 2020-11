Holdt fest med nesten 40 deltakere - kan ikke bøtelegges

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet har måttet avslutte flere fester rundt i landet denne helga. I Volda troppet de opp på en studentfest med mellom 35 og 40 gjester natt til lørdag.

Arrangøren av hjemmefesten sier til NRK at den var ment for en lukket gruppe med 20 studenter, som vedkommende regner som samme kohort. Hen hevder de prøvde å følge smittevernreglene så godt som overhodet mulig.

– Vi har omgås jevnt over flere uker, og alle er i samme skolemiljø. Vi hadde håndsprit på bordet og folk skulle holde avstand, sier arrangøren til NRK.

De siste to ukene har det vært et smitteutbrudd i Volda med totalt 11 smittede. Foto: Kaja Skatvedt Robak

Så skal det ha dukket opp flere som ikke var invitert, og arrangøren sier de forsøkte å kaste folk ut flere ganger. Politiet kom etter hvert og festen ble avsluttet.

– Angrer du på festen?

– Det gikk over styr. Jeg skulle helst ha sett at vi ikke hadde den, jeg ser jo at det ser dumt ut.

Kan ikke straffes for smittevernbrudd

Politiet har opprettet en undersøkelsessak, men ifølge politijurist Mathias Häber har de ingen hjemmel til å bøtelegge for brudd på smittevern i slike tilfeller.

– Her i fylket har ingen kommuner vedtatt lokale forskrifter som gir hjemmel for å straffe dersom en har over 20 gjester, dersom det skjer i private hjem, sier Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet har stanset flere private fester rundt om i landet natt til lørdag, og flere fikk bøter for brudd på koronareglene.

Det er kun nasjonale råd om at man ikke skal ha flere enn fem gjester, mens mange kommuner med høyt smittetrykk har vedtatt strengere regler.

Ordføreren reagerer

Den siste tiden har det vært et utbrudd med 11 smittede i Volda og to positive prøver senest torsdag. Ordfører Sølvi Dimmen reagerer sterkt på festen.

– Det er dumt og uforsvarlig og burde ikke ha skjedd, og iallfall ikke nå som vi har vært på en topp som vi hadde sist uke, sier Dimmen.

Volda-ordfører Sølvi Dimmen håper festen i helgen var en dum glipp som ikke gjentar seg, og mener det er enhver sitt ansvar å følge smittevernreglene. Hun vil helst ikke ha strengere regler lokalt. Foto: Synnøve Hole / NRK

Hun regner med at dette blir diskutert på et møte søndag, men sier at de har vært veldig tydelige på at de ikke ønsker strengere regler enn nasjonalt. Men vedvarer problemet med private fester vil de vurdere å endre det.

– Dette var en skrekkens eksempel, og jeg håper det er til advarsel for andre, sier Dimmen.

Vil gå hardt ut

Flere politidistrikt har gått tydelig med at de skal slå hardt ned på brudd på koronaregler. Også i Møre og Romsdal har politiet vært klare på at de vil slå ned på brudd vedtatte nasjonale og regionale regler.

– Vi vil reagere på de bruddene vi ser. Direktivene fra Statsadvokatene er at bøtene skal ha et slikt nivå at de virkelig skal føles, de skal svi, sier politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen.