Holder stengt

Atlanterhavsparken i Ålesund holder stengt de to første månedene i 2020. Bakgrunnen er at de starter ombygging i forbindelse med at de er tildelt status som Norges første marine vitensenter. Markedssjef Britt Giske Andersen sier de bruker vinteren til å gjøre de ombygginger som er nødvendig, og derfor holder de stengt de første månedene i 2020.