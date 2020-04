Holder skoler og barnehager åpne

Kristiansund kommune har tatt hensyn til regjeringen sin oppfordring til barnehager og skoler om å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. For påskedagene definerer kommunen samfunnskritisk personell til å omfatte kun, helsepersonell, personell som har kritiske funksjoner for å holde helseinstitusjoner åpne (f.eks. renholdere og teknisk personale) og skole- og barnehagepersonell som trenger tilsyn for sine barn for å kunne stille på jobb i påsken. Det skriver kommunen i en pressemelding. Ålesund kommune velger ikke å holde skoler og barnehager åpne for ansatte med kritiske samfunnsfunksjoner, og sårbare barn og unge.