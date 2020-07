Holder fokuset før toppoppgjøret

Et fortsatt ubeseiret Molde besøker Strømsgodset på bortebane i Eliteserien i morgen. Etter oppgjøret i Drammen venter toppoppgjør mot Bodø/Glimt, uten at trener Erling Moe lar det påvirke forberedelsene til morgendagens kamp. – Alle kampene er like viktige. Derfor er det viktig å ha fokuset at vi tar det første først. Så får vi ta det derfra, sier Moe. Aalesund får besøk av Stabæk, og Kristiansund av Vålerenga. Alle disse kampene følger du i morgen på NRK P1 fra klokka 18.