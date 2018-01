Holder døra åpen

Den nye storkommunen Ålesund holder døra åpen når avtalene om samarbeid med nabokommunene skal reforhandles. I dag la prosjektgruppa frem sin innstilling. Det er ikke aktuelt å legge seg på en tøff line, sier leder for prosjektgruppa, Oddvar Myklebust (Ap). Prisene for samarbeidet skal også reforhandles, og Myklebust ser ikke bort fra at det kan bli dyrere.