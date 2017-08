Høie på Di Derre-konsert: – Forstår oss ikkje på damer som går

Di Derre var første post ut i årets utgåve av RaumaRock. Konserten føregjekk 708 meter over havet, på Nesaksla. Ein av dei som kom på konserten til fots, var helseminister Bent Høie (H). Han er nøgd med at så mange gjekk den bratte turen og fekk opp pulsen. Han sørga sjølv for at publikum fekk trimma lattermusklane då han opna festivalen og introduserte bandet.

– Dei syng mykje om damer og for mannen min og meg er det ein fin måte å komme inn i det på, sjølv om vi har utfordringar med å forstå dette med damer som går og ikkje minst damer som kjem, sa Høie lattermildt.

Han er gift med Dag Terje Klarp Solvang og seier at favorittsangen hans av Di Derre faktisk er "Jenter som kommer og jenter som går".

Instrumenta kom ikkje

For vokalist Jo Nesbø var det ei stor oppleving å spele på Nesaksla. Han har budd i Romsdal i store delar av livet, men likevel blir han slått ut av den vakre naturen.

– Eg har aldri vore med på noko liknande før. Publikum verka ikkje slitne i det heile tatt, seier Nesbø. Sjølv kom han og resten av bandet i helikopter, men trimma har han likevel fått gjort. Han og Lars Jones reiste ein dag tidlegare for å klatre.

Det var nervepirrande timar for Di Derre før konserten. Instrumenta kom nemleg ikkje med bagasjen og dermed måtte dei ty til både musikkbutikkar og vener.

– Vi får forhåpentlegvis våre eigne instrument til konserten i kveld, seier Nesbø.

Svært nøgd

Festivalsjef i RaumaRock, Dag Inge Landbakk, er overgitt over den store oppslutninga om konserten. Han trur det var ein stad mellom 1500 og 2000 menneske som møtte opp.

– Det er folk i kvar krik og krok, vêret er fantastisk og vi kunne ikkje hatt ein betre start på RaumaRock, seier Landbakk.