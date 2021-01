Høie med svar til Bjørdal

Helseminister Bent Høie har svart på Fredric Holen Bjørdals spørsmål om fødetilbudet i Molde og Kristiansund. I svaret skriver Høie blant annet at man vil arbeide videre med rekruttering og tiltak for å sikre tilstrekkelig personell og kompetanse, og søke å finne gode løsninger for dem som blir berørt av omleggingen. Finn hele svaret her.