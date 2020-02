Høie får kritikk

I dag får helseminister Bent Høie kritikk i Sintefs evaluering av pakkeforløp innen psykiatrien. Den første evalueringen av pakkeforløpene for psykisk helse viser at pakkeforløpene i svært liten grad bidrar til sammenheng og større grad av koordinering enn tidligere. – Dette er en alvorlig og viktig tilbakemelding fra de ansatte, som jeg tar på største alvor, sier Høie til Dagens Medisin. Pakkeforløpet ble innført på sjukehusene for et år siden.