Høgt sjukefråver ved fødeavdelingar

Fødeavdelingane i Molde og Kristiansund manglar gynekologar og sjukefråveret er skyhøgt, skriv Romsdals Budstikke. I Molde har jordmødre og barnepleiarar eit sjukefråver på over 13 prosent hittil i år. I Kristiansund er fråveret på over 14 prosent. Det medfører større arbeidspress for dei som er på jobb, seier direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.