Høgt sjukefråvær

Det er framleis høgare sjukefråvær i Møre og Romsdal enn på landsbasis. Tala for tredje kvartal viser at sjukefråværet her i fylket har auka frå 4,4 til 4,6 prosent samanlikna med same kvartal i fjor. Snittet for resten av landet er på 4,3 prosent. Personar med muskel- og skjelettsjukdomar står for 42 prosent av sjukefråværet. Det opplyser Nav.