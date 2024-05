Høgsterett strøymer musefellesak

Høgsterett kjem til å strøyme rettsmøtet når musefellesaka frå Surnadal kjem opp i Noregs høgste domstol 13. juni.

Det går fram av møtekalenderen til Høgsterett.

Linda Strand frå Surnadal er dømd for brot på dyrevernlova etter å ha laga ei heimelaga musefelle. Der blei det brukt Bamsemums for å lokke mus ut på ei roterande boks slik at dei fall ned i ei bøtte som var fylt med ei blanding av vatn og frostveske.

Høgsterett fekk lovheimel til å strøyme enkelte saker i 2022 og har etter dette strøyma eit fåtal saker.

Ifølgje retningslinene kan Høgsterett strøyme saker der det ikkje kjem i strid med personvernet. Saker som vedkjem mange kan bli strøyma, og også saker som ligg langt vekk frå Oslo. Det er berre opna for direktestrøyming og ikkje opptak.

Linda Strand seier til avisa Driva at ho ser positivt på at saka hennar skal strøymast.