Høgsterett skal behandle sak

Høgsterett sitt ankeutval har bestemt at anken frå Frostating lagmannsrett skal bli behandla i Høgsterett. Saka er mellom Vik Ørsta og forsikringsselskapet MS Amlin Insurance S.E og gjeld forsikringsutbetaling etter skade på ein bølgedempar. Høgsterett skal no vurdere om ein avtalt valdgiftsklausul mellom to selskap bind det eine selskapet sitt forsikringsselskap når det blir søkt om å få dekt eit pengebeløp som har blitt betalt på vegner av ein annan.