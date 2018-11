Høgskulen har utfordringar

Høgskulen i Volda har konkrete utfordringar når det gjeld berekraft; på institusjonsnivå, avdelingsnivå og innanfor delar av studieporteføljen. Det kjem fram i ein rapport utarbeidd av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU) etter oppdrag frå høgskulen. I rapporten står det også at det er sårbart for høgskulen å stå åleine. Det skriv Møre-Nytt (krev innlogging).