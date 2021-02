– Grøten er veldig god. I tillegg er det masse forskjellig topping, sier Sandra Sandnes.

Hun studerer for å bli lærer på Høgskolen i Volda, og har spist gratis frokost i kantina nesten hver dag siden høgskolen innførte tilbudet i slutten av januar.

Fra klokka ni til halv elleve hver morgen er det grøt og kaffe til alle studenter.

For Sandnes har det betydd mye.

– Jeg har blitt kjent med mange på denne måten og synes det er veldig hyggelig at skolen har lagt til rette for å møtes her, sier lærerstudenten.

FROKOST: Sandra Sandnes sammen med venninnen Sigrid Brekke på gratis frokost. Foto: Kaja Skatvedt Robak / NRK

10 millioner til studentene

Det siste året har vært tungt for mange studenter, både faglig og sosialt. I Studiebarometeret, som kom ut forrige uke, sier rundt halvparten av studentene at de har vært mer ensomme og nesten fire av fem har savnet det sosiale studiemiljøet.

I januar delte regjeringen ut 10 millioner kroner til alle landets studentsamskipnader. Pengene skal gå til hyggelige og sosiale aktiviteter i trygge koronarammer.

Samskipnaden i Volda fikk en 194 000 kroner av regjeringens pott. Ett av tiltakene de bruker penger på er gratis frokost.

– Det viktige er ikke maten, men å hjelpe studentene å strukturere hverdagen sin og gi dem et sted å samles innenfor trygge smittevernrammer. Vi vet at mange sliter med det, sier Odd Helge Tonheim, koordinator for Høgskolen sin velferdsgruppe.

TAR GREP: Velferdskoordinator, Odd Helge Tonheim sammen med rektor på Høgskolen i Volda Johan Roppen. Foto: Kaja Skatvedt Robak / NRK

Etter at de innførte gratis frokost har Tonheim sett flere utdanningsinstitusjoner ta lignende grep.

Han trekker fram Høgskolen i Molde og Høgskolen i Østfold, som eksempler.

– I tillegg foreslo nylig en styrerepresentant ved NTNU å gi alle studenter gratis pizza, sier Tonheim.

Vil gi mer penger til studentene

DIGITALT MØTE: Statsråd Henrik Aasheim deltok i digitalt frokostmøte med studentene. Foto: Høgskulen i Volda

Tirsdag morgen var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim med på gratis grøt i Vola digitalt. Han ville selv høre med studentene hvordan hverdagen er.

– Det er en fin start på dagen for mange studenter som kanskje sitter mye alene og har mer digital undervisning enn de skulle ønske, seier Aasheim

Utdanningsministeren lover nå mer penger til sosiale tiltak for studenter.

– Vi ønsker å gi enda mer penger til studentsamskipnadene, fordi vi ser tiltakene de gjør fungerer veldig godt.

GRØT: Ole Petter Ribe og Liv Nygård forsyner seg med gratis grøt i kantina. Foto: Kaja Skatvedt Robak / NRK

Opplever store forskjeller mellom studiesteder

Ole Petter Ribe øser grøt opp i tallerkenen sin. Han skal spise frokost med kjæresten i kantina. Han studerer animasjon i Volda. Han synes det går greit å studere, men synes det er utfordrende med digital undervising. Han tror han gratis frokost betyr mye for mange.

– Spesielt for dem som uansett må på skolen og kanskje ikke ser så mange i gangene, så er det fint å kjenne at skolen inviterer.

Ribe studerer også litt i Oslo og synes forskjellen mellom studiestedene er svært stor.

– I Oslo er det jo helt dødt nå. Her er det litt liv, eller i hvert fall illusjonen av liv, sier Ribe.