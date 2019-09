Høgre-politikar vil ha turistskatt

Høgre sin listetopp i Ålesund, Dag Olav Tennfjord, meiner det er på tide å innføre turistskatt. Han seier det manglar verktøy for å styre turisttrafikken - slik at ein får færre turistar som legg att meir pengar i regionen. Tennfjord har ikkje støtte for forslaget oppover i partiet sitt, men meiner det er på tide å ta debatten.