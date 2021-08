Fallet til Høgre er kanskje tydlegast i Møre og Romsdal.

Ved stortingsvalet i 2017 slo Høgre til som det største partiet i dette fylket med 23,6 prosent. Etter ein sterk valkampinnspurt klarte partiet å kapre tre stortingsplassar.

Men no kan situasjonen bli ein heilt annan. I målinga Norstat har gjort NRK fell Høgre tilbake til 15,3 prosent i Møre og Romsdal, og partiet mistar to av dei tre stortingsplassane.

Helge Orten, stortingsrepresentant for Høgre i Møre og Romsdal. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dette er vi langt frå fornøgd med. Vi har heilt andre ambisjonar enn 15,3 prosent. Vi var det største partiet i Møre og Romsdal ved førre val, og eg har ein ambisjon om å vere det også etter valet 13. september, seier Høgre sin førstekandidat Helge Orten.

NRKs supermålingar Ekspandér faktaboks Før stortingsvalet i 2021 gjennomfører NRK fire supermålingar. 600 veljarar i kvart av dei 19 valdistrikta blir spurde om kva parti dei vil stemme på.

Kvar gong blir resultata fra dei 11.400 intervjua samla til ei stor, nasjonal måling som NRK publiserer. I tillegg presenterer vi enkeltmålingane frå kvart av dei 19 distrikta.

Funna i distriktsmålingane blir delte på førehand med region- og lokalaviser som er interesserte.

Målingane blir publiserte i slutten av april, første halvdel av juni, midten av august og veka før valet 13. september.

Norstat gjennomfører målingane for NRK.

Kan miste fleire valkretsar

Men i fleire av valkretsane i Noreg kan Høgre bli ståande utan stortingsrepresentantar etter 13. september. I Finnmark mistar Høgre stortingsplassen ifølgje den siste målinga. Arbeidarpartiet og Senterpartiet tar to plassar kvar.

Meningsmåling august 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med juni 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: +0,7 +0,7 4,9 % SV SV: 6,9 % (endring: −0,9 −0,9 6,9 % AP AP: 25,5 % (endring: +1,4 +1,4 25,5 % SP SP: 16,2 % (endring: −1,5 −1,5 16,2 % MDG MDG: 4,3 % (endring: +0,6 +0,6 4,3 % KRF KRF: 3,1 % (endring: −0,5 −0,5 3,1 % V V: 3,3 % (endring: +0,6 +0,6 3,3 % H H: 21,1 % (endring: −1,9 −1,9 21,1 % FRP FRP: 10,9 % (endring: +0,7 +0,7 10,9 % Andre partier: 3,9 % Utført av Norstat 28 juli.–11. august ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Taper i Trøndelag

Høgre går tilbake i begge valdistrikta i Trøndelag, og i Nord-Trøndelag kan partiet miste stortingsmandatet, dersom meiningsmålinga står seg til valet.

Dermed kan Elin Agdestein vere ute etter åtte år på Stortinget.

Leiar i Trøndelag Høgre, Christian Ingebrigtsen, seier dei ikkje gir opp stortingsplassen i Nord-Trøndelag enno.

– Vi er van med at meiningsmålingar går opp og ned, og det er ingenting i desse tala som gjer oss mindre motivert til å drive valkamp heilt fram til valdagen, seier han.

Elin Agdestein (H) risikerer å ryke ut etter åtte år på Stortinget. Foto: Tariq Alisubh / NRK

I Sogn og Fjordane fekk Høgre det siste direktemandatet i 2017. No kan også denne stortingsplassen ryke. Partiet stiller med ordføraren i Sunnfjord kommune, Olve Grotle, på topp. I den siste målinga aukar partiet til 14,2 prosent i Sogn og Fjordane, men det er ikkje nok til å halde direktemandatet.

I staden er Grotle inne på eit utjamningsmandat i denne målinga, men dette mandatet er svært usikkert.

– Utjamningsmandatet er ingenting å slå seg til ro med. Vi vil arbeide hardt for å få eit direktemandat, seier Grotle.

Trur framleis på eit godt val

Også nasjonalt går Høgre tilbake – frå 25 prosent til 21,1 prosent. Tilbakegangen frå stortingsvalet i 2017 er på 3,9 prosentpoeng. Partiet er langt unna fire nye år i regjering. Men nestleiar Jan Tore Sanner er framleis sterk i trua.

Nestleiar i Høgre, Jan Tore Sanner, trur partiet kan få eit løft under valkampen. Foto: NRK

– Eg har tru på valsiger. Denne målinga er eit greitt utgangspunkt for innspurten. Det er ein månad igjen til valet, og eg har god tru på at vi skal klare å løfte oss godt over 21 prosent som vi har på denne målinga.

Mandatfordeling august 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med nåværende Storting Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 47 mandater, endring −2 47 −2 H H: 38 mandater, endring −7 38 −7 SP SP: 32 mandater, endring +13 32 +13 FRP FRP: 19 mandater, endring −8 19 −8 SV SV: 12 mandater, endring +1 12 +1 R R: 9 mandater, endring +8 9 +8 MDG MDG: 8 mandater, endring +7 8 +7 KRF KRF: 2 mandater, endring −6 2 −6 V V: 2 mandater, endring −6 2 −6 Utført av Norstat 28 juli.–11. august ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Må kjempe for plassen sin

Helge Orten og Vetle Wang Soleim sit på Stortinget saman frå Møre og Romsdal. No må Soleim kjempe for stortingsplassen sin. Foto: Alf Jørgen Tyssing / NRK

I 2017 feide 24 år gamle Vetle Wang Soleim inn på Stortinget som tredjekandidat frå Møre og Romsdal. No har han rykka opp til andrekandidat. Det skjedde fordi Høgre ville sikre han fire nye år på Stortinget. Men no må han kjempe for å halde plassen.

– Alle politikarar må kjempe for å få støtte til sin politikk. Det har eg vore innstilt på heile vegen. Det er lenge til valdagen. Vi ser fram til å møte folk, få innspel på vår politikk, og delta i gode debattar.