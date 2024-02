Høgre krev at helseministeren kjem på banen

Høgre forventar at helseministeren tar større ansvar for Helseplattforma, etter flere evalueringar og ein tilsynsrapport som peikar på alvorlege og kritiske feil i journalsystemet. Stortingsrepresentant Tone Trøen seier det nye journalsystemet ikkje kan innførast ved sjukehusa i Møre og Romsdal før alle punkt er retta.Høgre meiner helseministeren må kome med eiga sak om vegen vidare for helsplattforma, og seier det er urovekkande når Statens Helsetilsyn seier at pasientsikkerheita er trua.