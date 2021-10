Høge prisar ga godt resultat

Høgare kraftpris er hovudårsaka til eit godt tertialresultat for Tussa. Selskapet hadde eit driftsresultat på 131 millionar kroner og eit resultat før skatt på 117 millionar for andre tertial. Det er ein auke i driftsresultatet på 48 millionar samanlikna med same periode i fjor.