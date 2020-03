Høg vasstand

Det er sendt ut oransje farevarsel for svært høg vasstand i fylket onsdag. Vasstanden er venta å bli 50 til 65 centimeter over det som står i tidevasstabellane. Det inneber fare for moderate øydeleggingar på infrastruktur og bygningar i strandsona. I Batnfjordsøra i Gjemnes var det springflo like etterklokka 12.00.