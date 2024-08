Hofseth godtek ikkje førelegg etter dødsulykke på Sunnmøre

Førre veke fekk selskapet Hofseth på Sunnmmøre eit førelegg på fire millionar etter at ein mann omkom i ei eksplosjonsulykke i Liabygda i fjor sommar.

No opplyser Hofseth at dei har klaga på straffeutmålinga og ber om at saka blir omgjort. Dei er ikkje einige i skyldgrada og storleiken på førelegget.

– Vi meiner den baserer seg på faktiske feil og er ikkje i samsvar med gjeldande praksis, opplyser Jannicke Farstad, leiar for kommunikasjon i Hofseth.

Selskapet blei også dømt til å betale erstatningskrav på godt over 80.000 kroner og oppreisingserstatning på over 370.000 kroner til dei etterlatne.

Farstad seier ho at dei har stor medkjensle med dei etterlatne og vil gi den kompensasjonen som er sett til dei uansett korleis saka utviklar seg.

– Det er ikkje der problemet ligg. Det som er vanskeleg for Hofseth å akseptere er at det er grov aktlause som ligg til grunn og at alvoret blir understreka ved at beløpet som skal betalast inn til staten er sett så høgt.