Hoem oppfordret til å kjempe enda hardere mot ekstremisme

AUF-leder Astrid Hoem fra Kristiansund oppfordret til å kjempe enda hardere mot ekstremisme i sin tale under minneseremonien i Regjeringskvartalet.

AUF-lederen minnes de 77 som ble drept under terrorangrepene 22. juli i sin tale på dagen 13 år etter.

– Minnene om de som ble drept, lever i oss, men de må også leve i handlingene våre. For oss som var der da det skjedde. For alle som ble frarøvet sine kjæreste. Vi som lever med synlige arr og usynlige sår. For oss finnes det et før og et etter 22. juli, sa Hoem.

Men det er ikke tilfellet for alle, påpekte hun. Mange som vokser opp i dag, husker ikke hva som skjedde for 13 år siden, minnet Hoem om i talen sin. Hun kom med en klar advarsel:

– Tidligere i år ble det avdekket at flere tenåringer planla terror i Norge. Flere av dem høyreekstreme. Folk som ble født i 2011, planlegger terror 13 år etter.

Vi må lære av historien, oppfordret Hoem.

– Vi trenger deg. Du som ikke har egne minner fra 22. juli. Men som kan være med å skrive historien videre, sa AUF-lederen.

– Nå må vi skape et før og et etter i kampen mot ekstremismen. Før da vi lot hatet forbigå i stillhet. Etter når vi aldri lot hatet få fred (NTB).