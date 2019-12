Hoem kritiserer Kallmyr

Forfatter Edvard Hoem (bildet) fra Fræna går hardt ut mot justisminister Jøran Kallmyr. Hoem støtter tidligere biskop Gunnar Stålsett, som før helga ble dømt til betinget fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker som vaskehjelp i flere år. Hoem mener justisministeren og Norge bør ta et langt større ansvar for flyktningkrisa som rammer Europa. – Jeg hører justisministeren fra denne kommunen si han må sende tilbake for de kan ikke bli her. Folk flykter fordi det er så uholdbart der de er at de tar sjansen på å miste livet underveis. Da er det ikke eventyrlyst som bringer folk på flukt og dette må Norge forholde seg til, sier Hoem. Han legger til at det er viktig å hjelpe der de er, men mener det også er viktig at Norge er en del av det felles-europeiske ansvaret.