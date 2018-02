Hoem jobber med ny bok

Forfatteren Edvard Hoem har startet arbeidet med et femte bind av familiekrøniken som har blitt en stor suksess. Hoem sier at det vil være fint å kunne føre linjen fra fattignorge og inn i oljevelstanden, men at dette vil være en langt mer strevsom prosess, ettersom det vil gå inn i de levende sitt landskap. Den fjerde boken i serien, «Liv andre har levd», er på bare to måneder solgt i 47.000 eksemplarer. Totalt har de fire bøkene solgt rundt 300.000 eksemplarer.