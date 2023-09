Hødd tapte mot Åsane

Det gjekk ikkje vegen for Hødd i Bergen, som er avhengig av å ta poeng for å kome seg bort frå nedrykksplass. Kristoffer Barmen frå Åsane scora kampens einaste mål. Neste veke tar Ulsteinvik imot Jerv, som er laget over Hødd på tabellen. Dei har tre poeng meir enn Hødd og ligg på kvalifiseringsplass.