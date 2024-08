Hødd låner Uranik Seferi

Klubben låner spilleren ut sesongen, med mulighet for forlengelse. Dette skriver de på sine hjemmesider.

Hovedtrener Marius Bøe sier på Hødds hjemmesider at han kjenner fra tiden sin i Lillestrøm, og at han er veldig glad for at Uranik vil komme og videreutvikle seg hos klubben.

– Han er en hardtarbeidande spiller med gode ferdigheter. Han kjenner kulturen her, og han vet hva som kreves for å være en Høddspiller. Velkommen!