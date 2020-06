Hødd forsterker laget

Simon Silverholt (26) og Marco Priis Jørgensen (29) har i dag signert avtale med Hødd ut 2020-sesongen, med opsjon på ytterligere et år, skriver klubben på sin nettside. Simon er svensk og spilte i 2019 for IFK Mariehamn i den øverste divisjonen i Finland. Marco er dansk og spilte i 2019 for FC Roskilde. Han har også en fortid i Norge, der han har spilt for Mjøndalen, Ham Kam og Arendal.