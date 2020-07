Hobber Nilsen ikke satt opp

Kritikken har haglet mot dommer Ola Hobber Nilsen etter at han ga Aalesunds FK et tvilsomt straffespark i kampen mot Start. Hobber Nilsen gikk selv ut og sa at han ble lurt av Niklas Castro i situasjonen som ble straffespark. Nå er han ikke satt opp til å dømme kamp i Eliteseriens tolvte runde, som spilles nå til helgen.